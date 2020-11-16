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Швидкісного поштового голуба продано на аукціоні за рекордні 1,6 млн євро

Непоганий бізнес на нетрадиційному виді спорту.

Швидкісного поштового голуба продано на аукціоні за рекордні 1,6 млн євро
Фото: pipa.be

У Бельгії встановлено рекорд з продажу поштового голуба, повідомляє "Спорт-Экспресс" з посиланням на Reuters.

Голубка на прізвисько Нова Кім була продана на аукціоні за 1,6 млн євро. Попереднє досягнення належало також голубу з Бельгії Армандо, якого в березні 2019 року продали за 1,252 млн.

"Ці ціни неймовірні, тому що це самка. Армандо був самцем, а самці зазвичай коштують дорожче, тому що можуть привести більше потомства", - заявив Ніколас Гісельбрехт, гендиректор організації PIPA, що розводить голубів.

"У нас маленька країна з 20 тисячами голубівників, які змагаються один з одним на дуже високому рівні. Це як Ліга чемпіонів", - пояснив Гісельбрехт.

Додамо, що в останні роки ціни на поштових голубів різко зросли через інтерес Китаю до їхніх гонок. Особливо цінуються птахи з Бельгії, традиційного центру цього виду спорту.

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