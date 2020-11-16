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Після матчу з Німеччиною гравець збірної України став отримувати погрози через мережу

Вболівальники були незадоволені діями Олександра Зінченка.

Після матчу з Німеччиною гравець збірної України став отримувати погрози через мережу
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

У передостанньому турі групового турніру Ліги націй збірна України програла на виїзді команді Німеччини - 1:3.

Українці після голу Романа Яремчука вигравали по ходу матчу - 1:0.

Однак в середині першого тайму обрізка півзахисника Олександра Зінченка привела до гола німців.

Після поєдинку велика кількість фанатів обрушилася з критикою на Олександра, який, в свою чергу, в Instagram жорстко відповів людям, які його критикували, а також звернувся до "адекватних уболівальникам".

"Читаючи весь той бруд, який вилився на мене і мою сім'ю після вчорашньої гри, в черговий раз переконався, який у нас народ і як вони вміють підтримувати.

На щастя чи на жаль, попит вже такий, що помилятися на чужій половині поля вже не дозволено. За втрату м'яча на чужій половині поля, я повторюся, люди бажають тобі і твоїй родині смерті", - написав Зінченко.

"Відчуваючи відповідальність за поразку на себе, звертаюся до адекватних уболівальників, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас всіх з вами чекає фінал, будьте з командою", - закликав гравець збірної.

Додамо, що Зінченко закрив свою сторінку в Instgram, зробивши її доступною тільки для передплатників.

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