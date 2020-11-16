Перед вирішальним для збірної України матчем Ліги націй ще 3 гравця нашої команди заразилися коронавірусом

Різник, Соболь і Макаренко не допоможуть команді в поєдинку проти швейцарців.

Вже завтра на стадіоні "Свісспорарена" в Люцерні збірна України проведе свій заключний матч групового етапу Ліги націй проти команди Швейцарії.

Перед цим поєдинком ситуація в таборі "синьо-жовтих", і без того непроста, ускладнилася новими зараженнями COVID-19.

Позитивні тести на коронавірус здали голкіпер "Ворскли" Дмитро Різник, захисник "Брюгге" Едуард Соболь і півзахисник "Кортрейка" Євген Макаренко, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зараз збірна України очікує рішення влади Швейцарії про можливість проведення матчу Ліги націй проти швейцарців.

Минулого тижня чотири гравці збірної України (Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко) заразилися коронавірусом. Футболісти пропустили матч з Німеччиною (1:3) і вже вирушили на карантин.

Відзначимо, для того, щоб на наступний сезон залишитися в елітному дивізіоні цього турніру підопічним Андрія Шевченка не можна програвати.