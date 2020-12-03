Помер зірка фільму "Божевільний Макс" Х'ю Кіяс-Берн

Помер актор Х'ю Кіз-Бірн, відомий за ролі знакових лиходіїв у серії бойовиків "Божевільний Макс".

Про це повідомляє USA TODAY.

Джордж Міллер, який режисував обидва фільми, згадав Кіз-Бірна у коментарі USA TODAY.

"Х'ю був грізним, зухвалим, теплим і добрим - і як артист, і як людина", - сказав Міллер. "Він нас усіх так багато навчив".

Актору було 73.

Кіяс-Берн відомий за ролями лиходіїв в серії "Божевільний Макс". Він зіграв Різника в оригінальному фільмі 1979 року, а у 2015 році виконав роль Несмертного Джо в "Дорозі люті" Джорджа Міллера.

Він також відомий за ролями в серіалах "Мобі Дік" і "На краю всесвіту", а також у фільмі "Там, де мріють зелені мурахи" Вернера Херцога.

Нагадаємо, українські кінокритики назвали "Божевільний Макс: Дорога люті" кращим фільмом 2015 року.