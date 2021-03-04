Декомунізуй власний населений пункт

А давайте поговоримо про ваш населений пункт і ледачих чиновників. Мабуть, щодня, на вулицях свого міста ви бачите застарілі вказівники вулиць Леніна, Дзержинського чи Фрунзе . Що робити у таких випадках і куди писати?

Є два варіанти. Назву їх «ледачий» і «звичайний». Ледачий варіант – це коли ви лише фотографуєте вказівник, табличку, серп і молот або пам'ятник та надсилаєте з координатами мені у фейсбук. Звичайний варіант я опишу далі, для цього потрібно окрім фотографій саменьким надіслати звернення до міської ради.

Як демонтувати адресні показники на будинках?

Зазначу одразу, що на місцевому рівні на комунальних підприємствах та будинках, які не мають ОСББ, демонтаж відповідних адресних покажчиків має робити відповідне комунальне підприємство, а на будинках ОСББ, які є у власності мешканців будинку – їхні власники. Міська рада має надати відповідний припис або ж демонтувати вказівник, якщо є таке комунальне підприємство.

Ось ви побачили застарілий вказівник, що ж робити далі? Особисто я радив би збирати порціями від 6 вказівників і оформлювати одним зверненням.

Сфотографували адресні покажчики на будинку?

Потім заходимо на урядовий контакт-центр ukc.gov.ua (якщо ви там не зареєстровані, то рекомендую зареєструватися) і пишете звернення:

Пересуваючись вулицями ***(назва населеного пункту), ** області я помітив велику кількість вказівників із застарілими назвами на честь комуністичних діячів та осіб, які пов’язані з діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, що є порушенням ЗУ "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Наприклад, я помітив такі адресні покажчики: (тут перелік вулиць, на будинках яких ви бачили застарілі назви). Відмова від демонтажу вказаних адресних покажчиків є пропагандою комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, за що передбачена кримінальна відповідальність.

У зв’язку з вищевикладеним прошу:

1. Провести перевірку будинків у *** відповідними посадовими особами на предмет наявності застарілих адресних покажчиків та скласти список таких адрес, які надати мені.

2. Демонтувати застарілі адресні покажчики в місті та надати мені терміни демонтажу по кожній адресі, де будуть виявлені застарілі покажчики.

3. Вжити інших вичерпних заходів для демонтажу вказівників вулиць з комуністичними назвами в місті

Чекаєте до місяця і отримаєте відповідь про наданий припис, скоро мають замінити.

А що ж робити з показниками на дорогах?

Тут також є алгоритм! Дорожніми вказівниками має займатися міська влада, яка часто не хоче нічого робити без відповідних приписів поліції. Тобто чиновники можуть самі обстежити вулицю і замінити вказівники (ст. 2, 3 ,6 ЗУ “Про дорожній рух”). Але навіщо їм додатково працювати, якщо можна надати відписку?

Тому і робимо звернення до поліції. Можна також це робити на урядовій гарячій лінії або ж електронним листом на сайт обласної поліції таким текстом. Бажано так само вказувати конткретні вказівники з точним місцем розташування.

Поліція ** області

Перебуваючи у селі\місті ***(де *** - вказуєте населений пункт) я помітив дорожні вказівники 5.53 та 5.54 “Покажчик напрямкiв” із застарілими назвами на честь комуністичних діячів та осіб, які пов’язані з діяльністю Комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, що є порушенням ЗУ “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

У зв’язку з вищевикладеним та для припинення порушення відповідних законів, прошу:

1) Провести перевірку усіх дорожніх вказівників у населеному пункті *** з метою приведення інформаційно-вказівних дорожніх знаків 5.54 “Покажчик напрямкiв” до вимог ДСТУ 4100:2014 “Безпека дорожнього руху Знаки дорожні Загальні технічні умови Правила застосування” та ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та надати приписи на демонтаж чи оновлення застарілих вказівників.

2) Надати мені у відповіді кількість вказівників, на які було надано приписи при реагуванні на моє звернення.

Відповідь прошу надіслати також на електронну пошту.

Поліція реагує на звернення та виносить відповідний припис міській раді, яка та зобов’язана виконати.

Наскільки це ефективно?

Як правило, достатньо звернення громадян, щоб це виправити. Щоправда, часто чиновники пробують морозитися та відповідати, що у них немає повноважень. Якщо у вас був негативний досвід - пишіть мені, буду допомагати.

P.S. Знаєте, в якому селі захований пам’ятник Леніну або не демонтували серп та молот? Пишіть також сюди, вони відреагують.