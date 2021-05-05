Мессі загрожує штраф до €60 тис. за обід з одноклубниками

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі може зіткнутися із санкціями після командного обіду, який він організував у своєму домі.

35-й тур іспанської Ла Ліги може стати ключовим для розподілу місць у турнірній таблиці.

За чотири тури до фінішу чемпіонату лідирує "Атлетіко", яке випереджає "Реал" і "Барселону" на два очки, ще на чотири очки відстає "Севілья".

Найближчого вікенду "Барселона" має прийняти "Атлетіко", а "Севілья" - "Реал".

Перед цією вирішальною подією капітан "блаугранас" вирішив підбадьорити і згуртувати колектив, для чого організував у своєму будинку обід для одноклубників, повідомляє OK Diario.

Однак у Каталонії зараз діють коронавірусні обмеження, згідно з якими в одному приміщенні, незалежно від його розміру, можуть збиратися не більш ніж шестеро осіб, які не живуть разом. Кількість гостей Лео перевищувало цей показник у декілька разів.

Женералітат (вищий орган самоврядування Каталонії, що включає в себе парламент і уряд, - LB.ua) оголосив, що Агентство громадської охорони здоров'я вивчає справу про незаконне барбекю в будинку Мессі, оскільки воно не відповідало всім медичним протоколам.

Крім того, до розслідування підключилася і Ла Ліга.

Якщо дії Мессі розцінять як серйозне порушення правил, то йому загрожує штраф від € 3 тис. до € 60 тис.