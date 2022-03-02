Саме там розташована Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі.

До блокпосту міста Енергодар у Запорізькій області підійшли російські військові. Саме там розташована Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі.

Співробітники атомної електростанції вийшли на дорогу, щоб не пропустити армію агресора, повідомив речник пресслужби АЕС Андрій Туз.

Зі свого боку міський голова Енергодару Дмитро Орлов зазначив, що зустріч з противниками відбулася.

“Ми довели позицію, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити своєму керівництву. Наступна зустріч в 15:00 на тому ж місці. Але все може змінитися будь якої миті! Будьте готові ! Зараз ідемо додому”, – сказав він.

Радник голови МВС Антон Геращенко застеріг, що може статися аварія як на Чорнобильській АЕС чи у Фукусімі.

“Снаряди будуть лягати поряд із АЕС. Вони не зможуть пробити бетонну оболонку реактора, але точно пошкодять трансформатори, турбіни та інше обладнання, необхідне для безпеки роботи АЕС. Російські генерали – одумайтеся! Не створюйте умови для нового Чорнобиля! Радіація не знає національностей, одна не щадить нікого!”, – сказав він.