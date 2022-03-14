В зоні ООС українські військові сьогодні знищили близько 150 одиниць живої сили, 2 танки, 7 БМП та 1 БТР

В зоні ООС російські війська намагалися прорвати оборону українських позицій відразу на декількох напрямках.

Про це повідомляє офіційна сторінка Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Наші воїни успішно відбили всі атаки загарбників. Загальні втрати противника склали: близько 150 одиниць живої сили, 2 танки, 7 БМП та 1 БТР. Після невдалих спроб окупанти припинили наступальні дії та відступили», – йдеться у повідомленні.

Також упродовж дня українська авіація та артилерія наносила вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення – 12 одиниць автомобільної техніки.

«Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили, – зазначає штаб ООС. – Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимальне ураження кремлівським загарбникам».

Нагадаємо, сьогодні Генштаб опублікував відео знищення ворожої БМП під час оборони Маріуполя.

Станом на ранок 14 березня росіяни втратили 167 літаків і гелікоптерів, майже 1,3 тис. БМП, 150 артсистем і 8 безпілотників.