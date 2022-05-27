Уночі окупанти обстріляли Харківщину. Пошкоджені будинки і школа-інтернат

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню. Усім харків’янам, які постраждали вчора, медики надають всю необхідну допомогу.

Про це у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ніч у Харкові була відносно спокійною, але окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області. У місті Люботин внаслідок ворожих обстрілів була пошкоджена школа-інтернат. Також був обстріляний Чугуїв. Пошкоджені житлові будинки, люди не постраждали.

"Ще раз наголошую, що розслаблятися в жодному разі ще не можна. Ворог діє підступно й цілеспрямовано б'є по мирних мешканцях. Не перебувайте без нагальної потреби на вулицях та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, 26 травня російські військові обстріляти Харків. Загинули вісім мирних мешканців, серед яких – п'ятимісячне немовля. 17 людей зазнали поранень, серед них дев'ятирічна дитина.