Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі окупанти обстріляли Харківщину. Пошкоджені будинки і школа-інтернат

Жертв серед людей немає. 

Уночі окупанти обстріляли Харківщину. Пошкоджені будинки і школа-інтернат
Руйнування у Харківській області. Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню. Усім харків’янам, які постраждали вчора, медики надають всю необхідну допомогу. 

Про це у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його словами, ніч у Харкові була відносно спокійною, але окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області. У місті Люботин внаслідок ворожих обстрілів була пошкоджена школа-інтернат. Також був обстріляний Чугуїв. Пошкоджені житлові будинки, люди не постраждали. 

"Ще раз наголошую, що розслаблятися в жодному разі ще не можна. Ворог діє підступно й цілеспрямовано б'є по мирних мешканцях. Не перебувайте без нагальної потреби на вулицях та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – наголосив Синєгубов. 

Нагадаємо, 26 травня російські військові обстріляти Харків. Загинули вісім мирних мешканців, серед яких – п'ятимісячне немовля. 17 людей зазнали поранень, серед них дев'ятирічна дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також