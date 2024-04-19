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Зеленський відвідав Донецьку область

Президент нагородив поранених захисників. 

Зеленський відвідав Донецьку область
Зеленський прибув із візитом у Донецьку область
Фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський приїхав до Донецької області. Він відвідав захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, йдеться в Telegram президента.

Зеленський поспілкувався з бійцями і відзначив їх державними нагородами. Також він подякував медикам.

"Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні!" – йдеться у дописі.

Окрім того, президент провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей. 

"Докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції. Оглянув будівництво фортифікацій – максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей. Дякую кожному й кожній, хто щодня працює заради України", – сказав він.

Командувач ОСУВ "Хортиця" Юрій Содоль доповів про оперативну обстановку, зокрема щодо оборони Часового Яру. Філашкін доповів про ліквідацію наслідків російських обстрілів і відновлення водопостачання в населених пунктах. Окремо йшлося про зведення третьої лінії оборони. 

Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. Він оглянув вогневі споруди, захисні залізобетонні конструкції, траншеї, спостережний пункт та невибухові загородження.

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