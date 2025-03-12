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Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів). 

Сумська громада: внаслідок атаки БпЛА (1 вибух) пошкоджено нежитлове приміщення. 

Есманьська громада: здійснено удар  FPV-дроном (1 вибух). 

Юнаківська громада: росіяни вдарили з  САУ  (7 вибухів) та FPV-дронами (2 вибухи), а також скинули ВОГ з БпЛА (3 вибухи). 

Великописарівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Сьогодні, 12 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 16 ворожих «Шахедів».

Вранці Генштаб повідомив, що захисники за добу відбили 259 атак ворога, найбільше – на Покровському напрямку.

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