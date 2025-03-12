Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Сумська громада: внаслідок атаки БпЛА (1 вибух) пошкоджено нежитлове приміщення.

Есманьська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з САУ (7 вибухів) та FPV-дронами (2 вибухи), а також скинули ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Великописарівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Сьогодні, 12 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 16 ворожих «Шахедів».

Вранці Генштаб повідомив, що захисники за добу відбили 259 атак ворога, найбільше – на Покровському напрямку.