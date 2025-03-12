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РФ атакувала Україну балістикою та дронами, оборонці збили майже сотню БпЛА

Окупанти вдарили трьома балістичними ракетами та запустили 133 ударні дрони. 

РФ атакувала Україну балістикою та дронами, оборонці збили майже сотню БпЛА
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 12 березня 2025 року (із 19.00 11 березня) противник ударив по Україні трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах, безпілотники ворог запускав із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда у Криму.

За передніми даними станом на 09.30 підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили
Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

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