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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули і 13 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 182 людини, у тому числі 4 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули і 13 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули і 13 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 11 березня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 3 у Сіверську, 2 у Рівному, 1 у Покровську і 1 у Родинському. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 березня.

Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 6 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі; у Родинському 1 людина загинула і 2 поранені. У Рівному Мирноградської громади 2 людини загинули і 2 поранені.

Краматорський район. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 4 нежитлові приміщення, 3 лінії електропередач, 3 газогони і 5 автівок; у Молочарці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків.

Бахмутський район. У Сіверську 3 людини загинули і 3 поранені, знищено 2 будинки, ще 8 пошкоджено.

Вранці Генштаб повідомив, що захисники за добу відбили 259 атак ворога, найбільше – на Покровському напрямку.

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