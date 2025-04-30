На Сумщині росіяни дроном вбили чоловіка, який збирався везти вулики на пасіку

29 квітня 2025 року близько 06:00 год у Есманьській громаді Сумської області ворог атакував БпЛА типу FPV двох цивільних чоловіків, які перебували на території власного домоволодіння та збирались вивозити вулики на пасіку.

Як повідомили у Сумській облпрокуратурі, загинув 31-річний чоловік, а його 59-річний батько отримав поранення та був госпіталізований.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Сумська облпрокуратура наслідки обстрілу Сумщини

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.