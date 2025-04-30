Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині росіяни дроном вбили чоловіка, який збирався везти вулики на пасіку

Батько загиблого поранений, його госпіталізували. 

На Сумщині росіяни дроном вбили чоловіка, який збирався везти вулики на пасіку
Нслідки російської атаки
Фото: Сумська облпрокуратура

29 квітня 2025 року близько 06:00 год у Есманьській громаді Сумської області ворог атакував БпЛА типу FPV двох цивільних чоловіків, які перебували на території власного домоволодіння та збирались вивозити вулики на пасіку.

Як повідомили у Сумській облпрокуратурі, загинув 31-річний чоловік, а його 59-річний батько отримав поранення та був госпіталізований.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Сумська облпрокуратура
наслідки обстрілу Сумщини

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies