Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Орбан пообіцяв не допустити дружнього до України уряду
Орбан пообіцяв не допустити дружнього до України уряду
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
ГоловнаСвіт

Велика Британія та Індія домовилися про угоду і знизили тарифи на віскі та текстиль

Переговори між Лондоном та Нью-Делі відновилися в лютому після погроз США щодо тарифів.

Велика Британія та Індія домовилися про угоду і знизили тарифи на віскі та текстиль

Сполучене Королівство та Індія оголосили у вівторок, що вони домовилися про угоду про вільну торгівлю через три роки з моменту початку переговорів, які зайшли в глухий кут при попередньому уряді Великої Британії, повідомляє DW.

Переговори між Лондоном та Нью-Делі відновилися в лютому після погроз США щодо тарифів.

Велика Британія назвала угоду “найбільшою та економічно значущою” двосторонньою торговельною угодою, яку вона підписала з моменту виходу з Європейського Союзу у 2020 році.

Дві країни сподіваються, що до 2040 року угода додасть 30 мільярдів євро на рік до двосторонньої торгівлі між Індією та Великою Британією. Торгівля між країнами у 2024 році склала 42 мільярди фунтів стерлінгів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав “нову еру для торгівлі та економіки”. “Сьогодні ми уклали знакову угоду з Індією ‒ однією з найшвидше зростаючих економік світу, яка сприятиме розвитку економіки та забезпечить користь британському народу та бізнесу”, – додав він.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав угоду “історичною віхою”, яка “каталізуватиме торгівлю, інвестиції, зростання, створення робочих місць та інновації в обох наших економіках”.

“Я з нетерпінням чекаю можливості незабаром вітати прем’єр-міністра Стармера в Індії”, – додав він на соцплатформі X. Пізніше офіс Стармера підтвердив, що британський прем’єр-міністр прийняв запрошення відвідати Індію.

Індія скоротить тарифи на 90% британських товарів, що продаються в країні, включно з віскі та м'ясом ягнятини, а також медичним обладнанням та товарами, що виробляються аерокосмічною промисловістю.

Індія є одним з найбільших ринків віскі у світі. Тарифи на віскі та джин мають бути скорочені вдвічі зі 150% до 75%, перш ніж впасти до 40% до десятого року дії угоди. Нью-Делі також знизить тарифи на автомобілі до 10% з понад 100% на цей момент. Інші товари, на які очікується зниження тарифів, включають британську косметику, лосось, безалкогольні напої, шоколад та печиво.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies