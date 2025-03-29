Міноборони створило управління космічної політики

Воно має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців для взаємодії із армією.

Міністерство оборони України створило управління космічної політики. Воно має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом.

Як пише "Суспільне", про це під час форуму Space For Ukraine розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, згідно із законом про космічну діяльність, Міноборони має формувати політику у сфері військового космосу. "Це не тільки закупівля інноваційних рішень в інженерів, це не тільки створення ком'юніті для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, а це і ще створення космічних військ", – сказала вона.

МІністерства планує стати основним замовником в Україні космічної техніки, продуктів та послуг. А це управління має обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.

"Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим як розробити космічні технології знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами (Міноборони — ред.) взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик", – зазначила Катерина Черногоренко.

До 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.