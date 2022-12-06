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Україна отримала сертифікат ЮНЕСКО про включення борщу до списку нематеріальної спадщини

Борщ внесли до цього списку ще 1 липня.

Україна отримала сертифікат ЮНЕСКО про включення борщу до списку нематеріальної спадщини
Фото: Пресслужба МЗС

Сьогодні, 6 грудня, відбулося IV засідання Бюро Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. 

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Під час засідання також відбулася урочиста передача Міністерству культури та інформаційної політики оригіналу сертифікату ЮНЕСКО про включення елементу “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 1 липня Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Мінкультури і інформполітики України вніс елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Раніше повідомлялось, що у Львові відновили старовинний рецепт борщу з вишнями, аби допомогти морській піхоті зібрати гроші на авто.

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