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Мінреінтеграції: ветерани будуть кістяком кадрового резерву на деокупованих територіях

У міністерстві закликали посилювати інформування ветеранів про можливість їх реєстрації у кадровий резерв.

Мінреінтеграції: ветерани будуть кістяком кадрового резерву на деокупованих територіях
Фото: Міністество у справах ветеранів України

Кістяком кадрового резерву для деокупованих території повинні стати ветерани, адже вони найбільше вмотивовані та заслуговують виконувати функції держави там.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час Форуму з підтримки ветеранського підприємництва.

"І фізично, і морально наші ветерани гідні бути керівниками органів влади на звільнених територіях, реалізовувати політику держави щодо відновлення та реінтеграції таких територій", – зазначила Верещук.

Посадовиця закликала посилювати інформування ветеранів про можливість їх реєстрації у кадровий резерв. Адже вони "найбільше вмотивовані та найбільше заслуговують виконувати функції держави на деокупованих територіях".

Також міністерка додала, що ветерани зможуть забепечити відновлення безпеки на звільнених українських землях.

"Саме люди з-поміж ветеранів зможуть забезпечити там порядок", – зазначила очільниця Мінреінтеграції.

Вона наголосила, що моральний авторитет ветеранів дасть їм можливість ефективно втілювати в життя державну політику на деокупованих територіях.

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