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Олена Зеленська у Великій Британії зустрілася з королевою Каміллою та дружиною прем’єра

Акшата Мурті та Олена Зеленська відвідали Центр вивчення вибухових травм в Імперському коледжі Лондона. 

Олена Зеленська у Великій Британії зустрілася з королевою Каміллою та дружиною прем’єра
Олена Зеленська у Великобританії зустрілася з королевою Каміллою
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з Її Величністю Королевою Каміллою в межах візиту до Великої Британії для участі в Global Soft Power Summit.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Олена Зеленська подякувала королеві Каміллі та Його Величності Королю Чарльзу ІІІ за послідовну підтримку та прихисток у Великій Британії для 200 тис. українських вимушених переселенців.

Також перша леді України зустрілася з дружиною прем’єр-міністра Великобританії Акшатою Мурті та подякувала їй за участь у третьому Саміті перших леді та джентльменів у Києві й запросила приєднатися до четвертого.

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Акшата Мурті та Олена Зеленська відвідали Центр вивчення вибухових травм в Імперському коледжі Лондона. Центр створили у 2011 році для дослідження труднощів, пов’язаних із вибуховими травмами. Він об’єднує близько 50 учасників із семи різних відділів коледжу: біоінженерії, наук про мозок, цивільної та екологічної інженерії, школи проєктування Dyson, Національного інституту серця та легень, фізики, хірургії. 

“Кожен день російського вторгнення приносить нові вибухові травми, понад 20 тисяч українців потребують протезів. Тож Україна розвиває, зокрема, і медичне партнерство зі світом саме для того, щоб залучати весь можливий досвід для порятунку людей. Буде в ньому і британський внесок”, – сказала Олена Зеленська.

  • Дружина президента України Олена Зеленська у середу прибула до Великобританії. Свій візит перша леді розпочала із зустрічі з міністром закордонних справ Девідом Кемероном.
  • Також перша леді провела зустріч із міністеркою охорони здоров'я та соціального захисту Вікторією Аткінс. 
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