У Баку стартувала Конференція ООН зі зміни клімату. Україна зосередилася на темі відновлення

З 11 по 22 листопада у Баку (Азербайджан) триватиме 29-та Конференція ООН зі зміни клімату (COP).

За інформацією Міндовкілля, павільйон України цього року зосереджений на темі відновлення. Стіни павільйону зробили з екологічного паперу з живим насінням. На ньому художниця Олександра Жумайлова створила зображення площею понад 120 кв. м, розмістивши 50 ключових екологічних ініціатив держави, бізнесу та громадськості України. Серед них — технології цифровізованого землеробства, розробки у сфері відновлюваної енергетики та розмінування, стартапи, що створюють папір з опалого листя, ловці вуглекислого газу, екологічна альтернатива пінопласту, мобільні заводи-принтери та інші українські інновації, що вже використовують у США, Великій Британії та Японії. Після завершення конференції фрагменти стін висадять у країнах-партнерах України як символ спільних дій, які проростають у майбутнє, зауважили у міністерстві.

Це вже третє представлення України на СОР. У 2022 році наша держава розповіла про вплив повномасштабної війни на весь світ, тоді головним елементом експозиції була триметрова вирва зі 16 видами українських ґрунтів, зокрема, випаленим від вибухів чорноземом. У 2023 році головною темою став підрив росіянами греблі Каховської ГЕС. Тоді у павільйоні представили дах будинку з Херсонської області, що символізував трагедію втрати дому через масштабну повінь.

Цьогоріч контент павільйону наголошує на головному принципі відновлення — build back greener, а також на необхідності відшкодування збитків, завданих довкіллю через агресію Росії.

У павільйоні діють зони віртуальної реальності. Тут відвідувачі зможуть на власні очі побачити українські ліси й поля, знищені Росією, а також пролетіти над Каховським водосховищем, і побачити диво природного відновлення — вербовий ліс, що виріс на його місці.

У Міндовкілля повідомили, що за час повномасштабного вторгнення Росія вчинила проти довкілля понад 6500 злочинів. Обсяг викидів парникових газів сягнув 180 млн тонн. Майже три млн га лісів пошкоджені через війну. Заміновані139 тис. кв. км земель — це втричі більше, ніж площа Швейцарії.