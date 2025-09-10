Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мешканця Криворізького району підозрюють у коригуванні російських ракет по енергооб’єктах

Йому загрожує довічне. 

Мешканця Криворізького району підозрюють у коригуванні російських ракет по енергооб’єктах

СБУ затримала 39-річного жителя Криворізького району за підозрою в коригуванні ворожих ударів. 

За даними слідства, він збирав інформацію про українські системи ППО та енергооб’єкти у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Чоловік пересувався автобусами та фіксував місця розташування радарів, зенітно-ракетних комплексів і мобільних груп протиповітряної оборони. Отримані дані у вигляді фото й координат він передавав у Росію.

Під час обшуку вилучили телефон з перепискою з куратором. Підозрюваному інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ). Його взяли під варту без права застави.

Розслідування триває.
﻿
