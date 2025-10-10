Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось кожне четверте боєзіткнення

Активні бойові дії тривали і на Південно-Слобожанському та Олександрівському напрямках.

Станом на 22:00 10 жовтня відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару застосувавши 32 ракети та 34 авіаційні удари, скинувши 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2016 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 12 бойових зіткнень. Противник здійснив 101 артилерійський обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 24 рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 11 спроб наступу в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки. Ще вісім боєзіткнень досі тривають.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян здійснили одну атаку в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Філія та у напрямку Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили 47 атак противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 198 окупантів, з яких 140 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки та 61 БпЛА. Також нашими воїни уразили шість бойових броньованих машин, одну артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по районах населених пунктів Запоріжжя та Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутись вперед на позиції наших військ в районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять марних спроб штурму позицій наших підрозділів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно стримують ворога.