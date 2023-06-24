У Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 20 населених пунктів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рівень води у Дніпрі з початку доби 24 червня знизився на 8 см і перевищує норму на 2 см.

Підтопленими залишаються три населені пункти на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій росіянами території. Також зазначається, що залишаються підтопленими центральна частина міста Гола Пристань та деякі села навколо. Електропостачання в більшості підтоплених населених пунктів та частин міста відсутнє. Аналогічна ситуація з селами Кардашинка та Кохани, де відтік води суттєво знижений та залишаються підтопленими домоволодіння, розташовані в береговій зоні, повідомили у Голопристанській МВА.

Зв'язок нестабільний та майже відсутній. Електропостачання в більшості підтоплених населених пунктів та частин міста відсутнє. Залишаються без газо- та електропостачання села Кохани та Кардашинка.

Всього по Херсонській області евакуювали 2 тис. 783 особи, зокрема 309 дітей та 80 маломобільних осіб, а також 284 тварини. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на Миколаївщині залишаються підтопленими 746,6 га сільськогосподарських угідь та 191,9 га необроблених сільськогосподарських земель на територіях трьох територіальних громад Баштанського району в зоні річки Інгулець.