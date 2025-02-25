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Нафтогаз отримає грант від Норвегії на закупівлю газу

Фінансування є частиною більшого пакету допомоги, спрямованого на підтримку енергетичної безпеки України.

Нафтогаз отримає грант від Норвегії на закупівлю газу
Прапор Норвегії

Група Нафтогаз отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу. Про це повідомила пресслужба компанії.

Кошти надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Ця допомога є дуже важлива для стійкості енергосистеми. Дякую Норвегії та ЄБРР за послідовну підтримку та допомогу країні», – зазначив керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Фінансування є частиною більшого пакету допомоги, спрямованого на підтримку енергетичної безпеки України. Загалом Норвегія виділяє близько 380 млн євро на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку.

«Окрім зброї та боєприпасів, Україна найбільше потребує підтримки в енергетиці. У Києві люди часто залишаються без електрики. Тому енергетична підтримка, зокрема фінансування закупівлі газу, є важливим елементом допомоги Норвегії», – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

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