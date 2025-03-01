Через нічний обстріл Харкова були пошкоджені місцева друкарня «Тріада-Пак» і дві книгарні мережі «КнигоЛенд».
За словами представників книгарні, через атаку в магазинах вибиті вікна, а в одній із книгарень пошкоджена покрівля.
У друкарні виготовляли книжки багатьох провідних видавництв України. Як повідомило керівництво типографії, постраждалих немає, однак сама будівля зазнала серйозних пошкоджень. Внаслідок обстрілу на підприємстві теж вибиті вікна, пошкоджені дах і частина обладнання.
Зараз там намагаються оцінити збитки.
- Торік у травні через російську атаку постраждала друкарня "Фактор-друк".