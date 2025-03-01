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Через нічний обстріл Харкова були пошкоджені місцеві друкарня і книгарні

Також пошкоджене обладнання. 

Через нічний обстріл Харкова були пошкоджені місцеві друкарня і книгарні
пошкоджена друкарня у Харкові
Фото: Видавнича Корпорація «RNK-Ranok»

Через нічний обстріл Харкова були пошкоджені місцева друкарня «Тріада-Пак» і дві книгарні мережі «КнигоЛенд».

За словами представників книгарні, через атаку в магазинах вибиті вікна, а в одній із книгарень пошкоджена покрівля.

пошкоджена друкарня «Тріада-Пак»
Фото: "Тріада-Пак"
пошкоджена друкарня «Тріада-Пак»

пошкодження у друкарні
Фото: Видавнича Корпорація «RNK-Ranok»
пошкодження у друкарні

У друкарні виготовляли книжки багатьох провідних видавництв України. Як повідомило керівництво типографії, постраждалих немає, однак сама будівля зазнала серйозних пошкоджень. Внаслідок обстрілу на підприємстві теж вибиті вікна, пошкоджені дах і частина обладнання. 

Зараз там намагаються оцінити збитки.

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