Через нічний обстріл Харкова були пошкоджені місцева друкарня «Тріада-Пак» і дві книгарні мережі «КнигоЛенд».

За словами представників книгарні, через атаку в магазинах вибиті вікна, а в одній із книгарень пошкоджена покрівля.

Фото: "Тріада-Пак" пошкоджена друкарня «Тріада-Пак»

Фото: Видавнича Корпорація «RNK-Ranok» пошкодження у друкарні

У друкарні виготовляли книжки багатьох провідних видавництв України. Як повідомило керівництво типографії, постраждалих немає, однак сама будівля зазнала серйозних пошкоджень. Внаслідок обстрілу на підприємстві теж вибиті вікна, пошкоджені дах і частина обладнання.

Зараз там намагаються оцінити збитки.