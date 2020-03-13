Поединок группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими "Гремио" и "Интернасьоналем" завершился массовым побоищем.
На 88-й минуте поединка футболисты буквально устроили драку стенку на стенку. Арбитр отреагировал соответственно, удалив по четыре игрока с каждой из команд.
Отметим, что свои прямые обязанности – забивать голы команды выполняли во время матча не так ярко. Матч завершился безголевой ничьей.
"Гремио" и "Интернасьональ" набрали по 4 очка и делят первенство в группе турнира.
This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional 🤭🟥pic.twitter.com/H4EkBcVUxt— Goal (@goal) March 13, 2020