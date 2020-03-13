​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
ГлавнаяСпорт

В Кубке Либертадорес из-за массовой драки двух бразильских команд арбитр показал 8 красных карточек

Горячих бразильских парней было не остановить.

В Кубке Либертадорес из-за массовой драки двух бразильских команд арбитр показал 8 красных карточек
Фото: fitforlife.ch

Поединок группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими "Гремио" и "Интернасьоналем" завершился массовым побоищем.

На 88-й минуте поединка футболисты буквально устроили драку стенку на стенку. Арбитр отреагировал соответственно, удалив по четыре игрока с каждой из команд.

Отметим, что свои прямые обязанности – забивать голы команды выполняли во время матча не так ярко. Матч завершился безголевой ничьей.

"Гремио" и "Интернасьональ" набрали по 4 очка и делят первенство в группе турнира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также