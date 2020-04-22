ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе видеоконференции с представителями УЕФА и ведущими европейскими клубами, которая прошла 16 апреля, рекомендовала УЕФА не проводить международные турниры до конца 2021 года, сообщает бразильское издание Veja.

В ходе этого видеосаммита эпидемиологи провели презентацию, лейтмотивом которой представители спецучреждения ООН видят опасения новой волны заражений в следующем году. В следствие чего и было сделано такое радикальное предложение "заморозить" международный футбол на 1,5 года.

Отмечается, что стороны так и не пришли к общему мнению на встрече.

Добавим, что УЕФА не имеет юридического подчинения ВОЗ, а потому все предложения организации носят рекомендательный характер.

Напомним, вчера УЕФА провел видеоконференцию, на которой обсудил варианты календаря для завершения сезона 2019/20.