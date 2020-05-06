Мбаппе поставил ПСЖ единственное, но вряд ли подъемное условие в вопросе продления контракта

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе поставил ультиматум боссам парижского гранда в вопросе продления контракта, сообщает AS.

21-летний чемпион мира-2018 в составе сборной Франции готов поставить свою подпись под новым контрактом лишь в том случае, если в нем будет прописана конкретная сумма клаусулы, отмечает издание.

При этом Marca намекает на осуществление аналогичного сценария при переходе Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

Добавим, что трансфер бразильца обошелся парижскому клубу в 222 млн евро. Эта сумма до сих пор является рекордной в мировом футболе.

Отметим, что в пост-коронавирусный период вряд ли найдется клуб, который сможет побить рекордный трансфер Неймара.

Напомним, в услугах француза заинтересован "Реал".

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Мбаппе забил 30 мячей и сделал 17 ассистов в 33 играх за ПСЖ во всех турнирах.

Всего, Килиан принял участие в 120 матчах за парижан, в его активе 90 голов и 49 голевых передач.

Ранее стало известно, что Неймар отказался от предложенных ПСЖ 100 млн евро премиальных за лояльность клубу ради перехода в "Барселону".