Фото: EPA/UPG Себастьян Феттель (праворуч) і Шарль Леклер

Напередодні вдруге за останні 7 днів на автодромі "Ред Булл" в австрійському Шпільберзі пройшов етап Формули-1.

Гран-прі Штирії завершився тріумфом гонщиків "Мерседес". Гонку виграв 6-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, другим до фінішу прийшов партнер британця по німецькій команді, фін Валттері Боттас, який випередив лідера "Ред Булл", голландця Макса Ферстаппена. Podium Robots 😍



Who else wants to see them race?#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/RRvWUpKQTA — Formula 1 (@F1) July 13, 2020

На старті гонки стався яскравий інцидент за участю гонщиків "Феррарі".

Стартувавши із середини пелотону, Себастьян Феттель і Шарль Леклер не змогли поділити третій поворот.

У результаті зіткнення Феттель одразу зійшов з дистанції, а Леклер, проїхавши ще пару кіл, також завершив гонку через пошкодження днища.

"Те, що відбулося сьогодні - це моя помилка, більше нічого сказати. Я беру на себе повну відповідальність за випадок. Я помилився, але вибачень недостатньо. Я так хотів домогтися успіху для команди і подумав, що маю шанс відіграти три чи чотири позиції - ось і спробував. Але насправді такої можливості не було. Зараз нелегко всій команді, яка стільки працювала, щоб привезти сюди новинки. У нас складний період, і нам не потрібні такі інциденти", - цитує монегаска f1news.ru.

Окрім того, Леклер заявив, що його партнер по команді робив усе як слід.

"Я попросив вибачення в команди і Себастьяна, який узагалі ні в чому не винен. Шкодую, що сьогодні я підвів усю команду. Я зроблю висновки".

Особистий залік.