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Лідер "Феррарі" визнав свою помилку за зіткнення з партнером по команді на старті гонки Гран-Прі Штирії

Етап завершився дублем гонщиків "Мерседес".

Себастьян Феттель (праворуч) і Шарль Леклер
Фото: EPA/UPG
Себастьян Феттель (праворуч) і Шарль Леклер

Напередодні вдруге за останні 7 днів на автодромі "Ред Булл" в австрійському Шпільберзі пройшов етап Формули-1.

Гран-прі Штирії завершився тріумфом гонщиків "Мерседес". Гонку виграв 6-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, другим до фінішу прийшов партнер британця по німецькій команді, фін Валттері Боттас, який випередив лідера "Ред Булл", голландця Макса Ферстаппена.

На старті гонки стався яскравий інцидент за участю гонщиків "Феррарі".

Стартувавши із середини пелотону, Себастьян Феттель і Шарль Леклер не змогли поділити третій поворот.

У результаті зіткнення Феттель одразу зійшов з дистанції, а Леклер, проїхавши ще пару кіл, також завершив гонку через пошкодження днища.

"Те, що відбулося сьогодні - це моя помилка, більше нічого сказати. Я беру на себе повну відповідальність за випадок. Я помилився, але вибачень недостатньо. Я так хотів домогтися успіху для команди і подумав, що маю шанс відіграти три чи чотири позиції - ось і спробував. Але насправді такої можливості не було. Зараз нелегко всій команді, яка стільки працювала, щоб привезти сюди новинки. У нас складний період, і нам не потрібні такі інциденти", - цитує монегаска f1news.ru.

Окрім того, Леклер заявив, що його партнер по команді робив усе як слід.

"Я попросив вибачення в команди і Себастьяна, який узагалі ні в чому не винен. Шкодую, що сьогодні я підвів усю команду. Я зроблю висновки".

Особистий залік.

Кубок конструкторів.

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