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Формула-1 може провести третю поспіль гонку в Шпільберзі: Гран-прі Угорщини під загрозою зриву через карантин

Організаторам доведеться вигадати нову назву етапу.

Формула-1 може провести третю поспіль гонку в Шпільберзі: Гран-прі Угорщини під загрозою зриву через карантин
"Ред Булл Ринг"
Фото: AFP

Напередодні в австрійському Шпільберзі на автодромі "Ред Булл" пройшов другий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1.

Гонка закінчилася золотим дублем команди "Мерседес".

Наступний етап - Гран-прі Угорщини - повинен початися вже через п'ять днів.

Однак гонка на "Хунгарорингу" опинилася під загрозою зриву через жорсткі умови карантину в країні.

Голова Асоціації гонщиків Формули-1 Алекс Вюрц повідомив: якщо етап на автодромі Hungaroring  скасують, то ймовірно, що в Штирії проведуть ще одну, третю за два тижні, гонку.

"Чейз Кері (виконавчий директор Formula One Group, - прим. LB.ua) попросив мене дізнатися, що думають пілоти про можливість третьої гонки на "Ред Булл Ринг". Сказав йому, якщо це єдина відповідна траса для гонок, ми зможемо тут провести хоч десять етапів. Тож, можливо, ми швидко відреагуємо. Все необхідне обладнання вже тут. Подивимося, що буде наступної доби. Можливо, ми повернемося на "Ред Булл Ринг" через тиждень", - цитує інтерв'ю колишнього австрійського гонщика газеті Osterreich видання GrandPX.

Зазначимо, що першого разу етап в Австрії мав традиційну назву - Гран-прі Австрії.

Удруге організатори придумали назву "Гран-прі Штирії".

Втретє організаторам доведеться неабияк поламати голову над найменуванням.

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