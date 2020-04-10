ОАЭ передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи

В эту гумпомощь войдут комбинезоны для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи, направленной на противодействие эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - сказал он.

По словам министра, в эту гуманитарную помощь войдут комбинезоны для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

"Мы чрезвычайно благодарны ОАЭ за предоставление этой поддержки Украине. Много людей тут в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась, прежде всего, в Офисе президента, здесь, в Министерстве иностранных дел", - отметил Кулеба.

Напомним, 8 апреля из Украины в Италию вылетел самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19.