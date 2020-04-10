Папа Римский назвал спровоцированный коронавирусом кризис "ответом природы" на действия человека

"Каждый кризис - это опасность, но в то же время и шанс. Это и есть возможность обращения".

Папа Римский Франциск дал интервью британскому писателю и журналисту Остину Иверею о вызовах пандемии нового коронавируса.

Понтифик намекнул, что спровоцированный коронавирусом кризис может быть "ответом природы" из-за ненадлежащей реакции человека на изменения климата и экологические проблемы, пишут Новости Ватикана.

Далее глава Католической церкви отметил, что в современном мире, где все вертится вокруг экономики и финансов, жертвовать человеческими жизнями практически считается нормальным.

"Речь идет о политике отбросов. Достаточно подумать о пренатальной селекции. Сегодня мы редко встречаем людей с синдромом Дауна, потому что, как только это замечают на УЗИ, их "возвращают отправителю"", - сказал Папа Франциск.

От отметил, что аборты, эвтаназия - все это признаки культуры отбросов, но сегодня мы наблюдаем и лицемерие политиков: "Они говорят, что хотят найти выход из кризиса, говорят о голоде в мире, а сами в это время производят оружие".

"Каждый кризис - это опасность, но в то же время и шанс. Он дает шанс миновать опасность. Думаю, что сегодня мы должны сбавить темп потребления и производства и научиться понимать и созерцать природу, а также сохранять связь с нашей естественной средой. Это и есть возможность обращения", - подчеркнул понтифик.