Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Черновицкой области подтвердили 76 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли еще трое инфицированных

Общая численность инфицированных выросла до 379 человек.

В Черновицкой области подтвердили 76 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли еще трое инфицированных
Фото: EPA/UPG

В Черновицкой области сегодня, 9 апреля, официально подтверждили еще 76 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае выросла до 379 человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которая быстро прогрессировала", - говорится в сообщении.

Глава ОГА напомнил, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры.

С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим. Граждан просят оставаться дома.

Напомним, что Черновицкая область занимает второе место по летальности от коронавируса после Ивано-Франковской, где скончались уже полтора десятка человек. По количеству инфицированных Буковина на первом месте - 302 подтвержденных случая коронавируса по состоянию на утро 9 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также