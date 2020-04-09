В Черновицкой области сегодня, 9 апреля, официально подтверждили еще 76 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае выросла до 379 человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которая быстро прогрессировала", - говорится в сообщении.

Глава ОГА напомнил, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры.

С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим. Граждан просят оставаться дома.

Напомним, что Черновицкая область занимает второе место по летальности от коронавируса после Ивано-Франковской, где скончались уже полтора десятка человек. По количеству инфицированных Буковина на первом месте - 302 подтвержденных случая коронавируса по состоянию на утро 9 апреля.