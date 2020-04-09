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В Мелитополе от коронавируса умер 60-летний мужчина

Это первая смерть от коронавируса в области.

В Мелитополе от коронавируса умер 60-летний мужчина
Фото: dtp.kiev.ua

В Мелитополе Запорожской области 9 апреля умер 60-летний мужчина, который ранее был госпитализирован с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19. Это первая смерть от коронавируса в области.

Пресс-служба Мелитопольского городского совета сообщает, что больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату ИВЛ под наблюдением медиков.

По данным Минздрава на утро 9 марта, в Запорожской области было зафиксировано 47 случаев коронавируса, 7 пациентов - выздоровели.

В Украине, по данным Минздрава, 1892 инфицированных коронавирусом граждан. Из них 45 человек выздоровели и 57 умерли.

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