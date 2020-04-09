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Премьера Британии перевели из реанимации в общее отделение

Он остается в больнице с коронавирусом.

Премьера Британии перевели из реанимации в общее отделение
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Премьер-министр сегодня вечером был перемещен из реанимации в палату, где за его состоянием продолжат тщательно наблюдать", - заявил представитель правительства.

"Он в великолепном расположении духа", - добавил пресс-секретарь.

55-летний Джонсон был госпитализирован в прошлое воскресенье с "устойчивыми симптомами" Covid-19 - кашлем и повышенной температурой, а в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.

О своем диагнозе Джонсон впервые рассказал 27 марта. После этого премьер самоизолировался в своей резиденции, но симптомы болезни не проходили и 10 дней спустя, когда было принято решение о госпитализации.

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