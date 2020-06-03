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На дороге возле Ратного столкнулись два мотоцикла, один водитель погиб

Водитель второго мотооцикла и его пассажир госпитализированы.

На дороге возле Ратного столкнулись два мотоцикла, один водитель погиб
Фото: facebook.com/policevolyn

В ночь на 2 июняна на автодороге возле пгт Ратно Волынской области столкнулись два мотоцикла. В результате ДТП один человек погиб, еще двое - в больнице.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Предварительно установлено, что 58-летний житель этого же района, управляя мотоциклом Viper, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом "Иж", за рулем которого находился 17-летний местный житель. В результате ДТП водитель мотоцикла Viper погиб на месте. Водителя и 28-летнего пассажира мотоцикла "Иж" госпитализировали", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/policevolyn

Фото: facebook.com/policevolyn

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

Напомним, 25 мая на трасе Киев-Харьков в ДТП погибли 10-летний ребенок и двое взрослых.

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