В ООН осудили разглашение личных данных изнасилованной в Кагарлыке девушки

Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратила внимание, что некоторые украинские СМИ обнародовали имя, место жительства и фотографии пострадавшей от изнасилования женщины в полиции Кагарлыка.

Также в публикациях были описаны характер и поведение женщины, говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека подчеркивает, что при освещении случаев сексуального насилия все заинтересованные стороны, в том числе и СМИ, должны учитывать, что интересы жертв на первом плане.

"Это означает предотвращать повторное травматизации и стигматизации жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинения жертвы, и публично распространять личные данные человека лишь при условии ее информированного согласия", - говорится в сообщении.

В миссии напомнили, что в соответствии с Декларацией основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью, к жертвам следует относиться с состраданием и уважением к их достоинству.

"Публичное сообщение о сексуальном насилии не должно возлагать дополнительное бремя на жертву. Бестактный подход к таким случаям влияет на благополучие жертв и их семей, и может иметь негативное влияние, сдерживая жертв сообщение о таком насилии в будущем", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергей Сулима и Николай Кузив были задержаны после того, как женщина дала показания об избиении и изнасилованиями правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских из Кагарлыка. Они не имеют права на залог.