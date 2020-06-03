В Киеве руководитель одного из директоратов Министерства образования и науки задержан во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК).

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал деньги от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторских работ по созданию новейших технологий с призовым фондом 3 млн гривен.

При получении - 5 тыс долларов США и 165 тыс гривен он был задержан правоохранителями.

Фото: gp.gov.ua

В помещении директората проведены следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Обновление. Пресс-служба СБУ сообщила, что задержанный работал в Директорате науки. Эту должность с 2018 года занимает Дмитрий Чеберкус, его профиль на сайте министерства уже удален.

Министерство образования и науки в свою очередь заявило, что сотрудничает со следствием, осуществляет все необходимые мероприятия и способствует проведению расследования. Окончательное решение по этому делу принимать правоохранительные органы и суд.

Министерство начало дисциплинарное производство в отношении задержанного работника.

Напомним, ранее полицейские задержали ректора харьковского вуза за вымогательство и получение 300 тыс. гривен взятки.