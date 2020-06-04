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Сенат США готовит новые санкции против "Северного потока - 2"

Под санкции могут попасть страховые компании, которые рискнут принять участие в проекте.

Сенат США готовит новые санкции против "Северного потока - 2"
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Американские сенаторы на этой неделе собираются внести законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток – 2", пишет "Голос Америки".

Новый законопроект, инициаторами которого выступили республиканский сенатор Тед Круз и его коллега-демократ Джин Шахин, предлагает наказывать стороны, участвующие в работе, связанной с укладкой труб, а также стороны, оказывающие услуги по андеррайтингу, страхованию и перестрахованию судов.

"Конгресс должен вновь предпринять решительные меры и встать на пути этого трубопровода", – заявила Шахин.

Круз отметил, что законопроект "четко прописывает, что те, кто работают с этими трубоукладчиками, столкнутся с суровыми и незамедлительными санкциями".

Напомним, что в конце 2019 года США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

Делать это будут российские суда.

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