YouTube заблокировал ролик, в котором россиян призывают голосовать за поправки в Конституцию и пугают геями

Модераторы YouTube заблокировали агитационный ролик "Почему поправки к Конституции России - это важно" из-за дискриминационных высказываний, нарушающих правила сервиса.

Об этом пишет "Медуза".

Как сообщалось ранее, ролик был создан "Федеральным агентством новостей" (РИА ФАН) и медиагруппой "Патриот", которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным (известного как "повар Путина", - ред).

По сюжету данного видео, в России так и не приняли поправки к 72 с. Конституции РФ, закрепляющие понятие брака как союза мужчины и женщины, из-за чего гомосексуалы получили возможность усыновлять детей. Далее сотрудница детского дома записывает видео и радуется: "У нас сегодня мальчишку усыновили". Позже выясняется, что мальчик имени Петя достался гей-паре.

Актер Александр Филимоненко, который сыграл "новую маму" появляется в кадре с подведенными глазами, а затем предлагает Пете надеть платье. На этом фоне звучит слоган "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию".

Позже Филимоненко заявил журналистам, что до самых съемок не знал ни о сюжете видео, ни о том, что снимается агитационный материал. Он также рассказал, что на референдуме по поправкам в Конституцию РФ он собирается голосовать против.

Активисты ЛГБТ-группы "Стимул" обратились в Следственный комитет и прокуратуру РФ с требованием провести проверку в отношении создателей ролика. Также они попросили Роскомнадзор заблокировать видео.

Фото: youtube.com

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес поправки к собственному законопроекту об изменении Конституции. Он предложил добавить в основной закон РФ пункт о том, что Россия "сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога", а также закрепить статус брака как союза мужчины и женщины.

Новый пакет с президентскими поправками поступил в Госдуму вечером 1 марта, как и первая версия законопроекта