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Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 31 марта

22-летний Александр Маланчук погиб в результате обстрела.

Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 31 марта

Вечером 31 марта на Донбассе погиб лейтенант 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Маланчук.

Об этом сообщил бывший военный капеллан львовской Академии сухопутных войск, епископ УГКЦ Степан Сус.

"От рук врагов Украины, оккупантов, которые хотят снятия санкций и жить, так будто ничего и не было, в зоне проведения боевых действий погиб офицер Александр Маланчук - выпускник Национальной академии сухопутных войск, который проходил службу в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде", - сообщил он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/stepan.sus.7

Пресс-служба Черновицко ОГА сообщила, что погибшему было 22 года, он служил по контракту с 2019 года.

Он был родом из Черновцов.

Напомним, что это уже вторая смерть на фронте за двое суток. 30 марта погиб младший сержант Владимир Мовчанюк из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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