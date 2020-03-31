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В Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военных (обновлено)

Они госпитализированы и получили необходимую медпомощь. 

В Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военных (обновлено)
Фото: Олена Максименко

В Луганской области в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России были ранены двое военных ВСУ. Об этом сообщили в штабе ООС.

Пострадавших воинов на эвакуационной технике доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили им необходимую помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем в ответ военные из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и дальше будет получать адекватный и бесповоротный ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

Общее количество обстрелов с начала суток 31 марта уточняется.

Обновление. В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что обстрелы, в частности, были зафиксированы по окрестностям Красногоровки и н.п. Пески - враг выпустил 30 мин из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку Авдеевки стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Рядом с Камянкой оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Неподалеку Опытного позиции ООС обстреляли из крупнокалиберного пулемета, рядом со Старогнатовкой применили стрелковое оружие.

Кроме этого, вражеские войска из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстреляли ВСУ возле Новотошковского.

"31 марта вследствие вражеских обстрелов двое военных получили ранения, еще один - минно-взрывную травму", - заявили в Минобороны.

По данным разведки, потери оккупантов за 30 марта составили 4 человека.

Напомним, 31 марта в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине.

30 марта от пули снайпера погиб младший сержант Владимир Мовчанюк из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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