Киберполиция прекратила деятельность фейковой финансовой биржи

Организаторы обещали вкладчикам высокую прибыль, но торги не проводили.

Во Львове сотрудники киберполиции прекратили незаконное функционирование фейковой финансовой биржи. Мошенники создали несколько фиктивных веб-ресурсов для махинаций на финансовый рынках, сообщили в пресс-службе киберполиции.

Они обещали высокую прибыль и призывали граждан вкладываться в финансовые операции. Свой колл-центр мошенники разместили во Львове - в нем работали более 40 человек.

"Нарушители на веб-ресурсах имитировали проведение торгов на мировых финансовых рынках, которые на самом деле не происходили. После этого они присваивали деньги вкладчиков", - добавили правоохранители.

В офисе колл-центра во время обысков изъяли компьютеры, флешки, сервер с сетевым оборудованием, регистратор, черновые записи и бухгалтерскую документацию.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все участники финансовых махинаций.

Напомним, также в марте киберполиция разоблачила многомиллионную схему мошенничества на авиаперевозках. Подозреваемые вели противоправную деятельность на территории Киева, Одессы и Николаева.