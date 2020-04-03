В киевскую больницу скорой помощи доставили еще 8 отремонтированных Фондом Порошенко аппаратов ИВЛ

8 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были восстановлены на средства Фонда Порошенко, доставлены в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи в Киеве. Об этом сообщает сайт партии "Европейская солидарность".

Напомним, первые два из отремонтированных аппаратом были доставлены еще 20 марта, и с тех пор, по словам заведующего отделением интенсивной терапии Игоря Малыша, помогли спасти жизнь 15-ти пациентов.

Фото: eurosolidarity.org

«На аппаратах, которые нам передали неделю назад, уже 15 человек, пациентов находились на вентиляции. То есть за это время мы сделали много. Все это пойдет дальше в работу, и я выражаю вам большую благодарность от коллектива отделения интенсивной терапии за то, что вы нас поддерживали и поддерживаете», - подчеркнул он.

«Этим аппаратам более 10-ти лет и им нужен был капитальный ремонт. И вот благодаря Фонду этот ремонт проведен. То есть заменили все - электронику, заменили двигатели, турбины в этих аппаратах - это, можно сказать, совершенно новые аппараты, которые прослужат еще не менее 10 лет», - сказал Игорь Малыш.

Директор коммунального предприятия «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Александр Ткаченко отметил, что это оборудование крайне необходимо для лечения людей с поражениями легких и осложнением коронавирусной болезни.

«Коллектив анестезиологов, реаниматологов имеет большой опыт искусственной вентиляции легких. Больше, чем наша больница скорой помощи, пожалуй, нигде не проводится такое количество. Ежедневно около 20-ти больных на искусственной вентиляции легких. Наши врачи имеют большой профессиональный опыт, знают, какую вентиляцию нужно делать, какому больному каким аппаратом лучше и так далее. Дай Бог, чтобы больных не было вообще и никто к нам не поступил. Но больница готова помогать», - сказал он.

Марина Порошенко, который уже второй раз за последние недели побывала в этой больнице, отметила, что помощь врачам сегодня - это главный приоритет, ведь медики находятся на передовой борьбы с эпидемией.

«Для Фонда Порошенко приоритетом является помощь врачам, которые сейчас на передовой защиты украинского населения от коронавируса. К сожалению, сегодня уже 30 врачей заболели. Фонд Порошенко делает все необходимое для того, чтобы защитить наших врачей. Мы уже профинансировали поставку и защитных очков, и 700 тысяч масок, 70 тысяч защитных медицинских костюмов. Мы их передаем в больницы по всей Украине. И рентген-аппараты, которые помогают быстро диагностировать воспаление легких и назначить правильное лечение», - сказала Марина Порошенко.

Кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас восстанавливаются еще пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей.

Фонд Порошенко закупает оборудование и средства индивидуальной защиты для больниц по всей Украине. Кроме восстановления аппаратов ИВЛ, передана медицинская реанимационная аппаратура для отделений интенсивной терапии в 6 больницах, а также средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Фонд помогает людям, которые требуют помощи во время карантина - малообеспеченным, пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, семьям погибших воинов и ветеранов АТО / ООС. Более 10 тысяч продуктовых наборов уже поступили в регионы страны.