Как вернуть деньги, уплаченные туроператору?

Как вернуть деньги, уплаченные туроператору? Должен турист доплачивать за более дорогие туры?

После введения карантина и ограничительных мер на передвижение, туроператоры не могут обеспечить туристов своими услугами. Вследствие этого они массово не возвращают деньги своим клиентам, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора).

При этом туроператоры как бы не забирают деньги клиента совсем, а предлагают другие даты туров, однако уже по увеличенной цене.

Законны ли такие действия туроператоров?

Сейчас в Украине принят ряд нормативно-правовых актов, которые признают введение карантина и ограничительных мер форс-мажорными обстоятельствами. При этом, по общему правилу, при наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от ответственности.

Этой логикой и руководствуются туроператоры. Мол, форс-мажор наступил, мы не можем предоставить Вам услуги, а ответственности за это нет.

Однако, Закон Украины «О туризме» говорит по обратное: туроператор или турагент вправе отказаться от исполнения договора лишь при условии полного возмещения заказчику убытков, подтвержденных в установленном порядке и причиненных вследствие расторжения договора.

Также этим же законом туроператору запрещается менять цены в сторону увеличения, за исключениями, которые под данный случай не подпадают.

То есть, нарушая нормы закона, туроператоры просто минимизируют собственные убытки за счет клиента. Конечно, если этот клиент разбирается в законодательстве.

В связи с этим, команда адвокатов BARRISTERS предлагает свою помощь клиентам туроператоров в спорах о возвращении денег за непредоставленные туры. Прежде всего, наши адвокаты предоставят бесплатную онлайн консультацию по этим вопросам.

По результатам консультации, клиенту может быть предложено принятие ряд мер, направленных на защиту его прав. Адвокаты BARRISTERS примут на себя общение с туроператором, и обеспечат в частности следующее:

1. Представление интересов клиента при изменении туроператором условий договора, в частности, в случае изменения даты и / или стоимости тура (подготовка проектов документов, участие в переговорах).

2. Принуждение туроператора вернуть Клиенту стоимость тура в полном объеме без судебного иска.

2. Обеспечение предоставления туроператором равнозначного тура без доплат.

4. Подача иска к туроператору о взыскании полной стоимости тура, а также адвокатских расходов и морально ущерба.

Дорогие друзья! Обращайтесь к BARRISTERS для защиты Ваших туристических прав! Первичная онлайн консультация предоставляется бесплатно.

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