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Полиция открыла дело на жителя Житомира, который будучи больным на COVID-19, летал в Австрию

Рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с ним воспользовались более 30 человек.

Полиция открыла дело на жителя Житомира, который будучи больным на COVID-19, летал в Австрию
Фото: EPA/UPG

В Житомирской области открыли уголовное производство относительно мужчины, который будучи больным на COVID-19, летал в Австрию. Об этом сообщили в областной полиции.

"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным на COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - говорится в сообщении.

Установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними относительно цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.

"Только высокое самосознание граждан может обезопасить Украину от масштабного распространения болезни. Для тех, кто не понял всю серьезность ситуации, последствия могут быть крайне негативные. Полиция переходит от разъяснений и предупредительных мероприятий в режим строгого контроля за соблюдением установленных запретов. Решение об их введении является обязательным для всех без исключения", - прокомментировал начальник областной полиции Сергей Крупей.

Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве за нарушение карантина впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен. Женщина продавала продукты питания с рук в неустановленном месте. 

20 марта правоохранители информировали о составлении 405 админпротоколов и открытии шести уголовных производств по факту несоблюдения правил карантина. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области.

По состоянию на утро 21 марта, в Житомирской области зафиксировано два случая коронавируса. Один из них летальный, 13 марта умерла 71-летняя женщина.

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