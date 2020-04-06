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Стало известно, когда может возобновиться футбольный сезон в Испании

Ориентировочная дата – 5 июня.

Стало известно, когда может возобновиться футбольный сезон в Испании

Чемпионат Испании по футболу может возобновиться в начале июня, сообщает AS.

По информации издания, предполагаемая дата возобновления Ла Лиги - 5 июня. Но этот вариант реален, если такой шаг будет соответствовать планам УЕФА в отношении других чемпионатов.

При этом руководство Ла Лиги готово сыграть оставшиеся 11 туров без болельщиков.

Напомним, что чемпионат Испании приостановил матчи из-за коронавируса.

На данный момент в турнирной таблице лидирует "Барселона" (58 очков), на 2 очка от каталонцев отстает "Реал".

По данным Министерства здравоохранения Испании на 5 апреля в стране зафиксировано 130 759 случаев заражения коронавирусом, из которых 12 418 стали смертельными. При этом 38 080 заболевших уже выздоровели.

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