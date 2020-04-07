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30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды, - генеральный директор "Шахтера"

Сергей Палкин уверен, что ФИФА разрулит форс-мажорную ситуацию.

30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды, - генеральный директор "Шахтера"
Сергей Палкин
Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о ситуации с контрактами футболистов в условиях пандемии коронавируса.

"ФИФА рассматривает ситуацию, что, если, предположим, контракт заканчивается 30-го июня, а мы продлили чемпионат до конца августа или до конца июля, то тогда предлагается эти контракты автоматически продлить до конца чемпионата. Это то, что сегодня обсуждается. А что будет финально принято - надо только ждать. Такая концепция нормальная, понятная и, скажем так, рабочая.

А то получится, что 30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды. Это несерьезно, форс-мажорная ситуация. Естественно, ее нужно откорректировать в более цивилизованной манере, принять решение, дать возможность клубам нормально доиграть чемпионат с теми футболистами, которые на контрактах", - заявил Палкин в интервью "Футбол News".

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