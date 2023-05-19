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Унаслідок ракетного удару по Дніпропетровській області пошкоджено пожежну частину

Один рятувальник був поранений. 

Цієї ночі внаслідок російського ракетного удару пошкоджень зазнала пожежна частина в Дніпропетровській області. Постраждав рятувальник.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуації Сергій Крук. Він опублікував відео пошкоджень. 

"Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник. Росія – держава терорист!" – написав Крук. 

Також у Дніпропетровській області ворог атакував Кривий Ріг. 

За минулу добу РФ завдала 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснила 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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