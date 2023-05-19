Цієї ночі внаслідок російського ракетного удару пошкоджень зазнала пожежна частина в Дніпропетровській області. Постраждав рятувальник.
Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуації Сергій Крук. Він опублікував відео пошкоджень.
"Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник. Росія – держава терорист!" – написав Крук.
Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник.— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) May 19, 2023
Росія -держава терорист! #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/sU35Gwhs2M
Також у Дніпропетровській області ворог атакував Кривий Ріг.
За минулу добу РФ завдала 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснила 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.