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Біля Бахмута прикордонники знешкодили ворожу групу піхоти

Також знищено великокаліберний кулемет.

Біля Бахмута прикордонники знешкодили ворожу групу піхоти
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Біля Бахмута прикордонники знешкодили ворожу групу піхоти. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

“Полумʼя мінометного вогню очищує від нечисті шлях до Бахмута. Прикордонники перемололи чергову ворожу групу піхоти. Оператори БПЛА відстежили переміщення окупантів та їхні вогневі позиції. А особовим складом та озброєнням активно «зацікавилися» мінометні розрахунки, знищивши великокаліберний кулемет, 3 загарбників та 2 поранивши”, – йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше Сили спеціальних операцій показали, як знищили три "Гради" окупантів в районі Бахмута. Техніка та особовий склад знищені влучаннями артилерії.

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